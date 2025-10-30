Colisão deixa motociclista ferido em rodovia em Cotia nesta quinta-feira (30)

Acidente foi registrado no km 28 do Rodoanel

Imagem: Artesp

Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira (30) no km 28 do Rodoanel Mário Covas, em Cotia.







De acordo com informações preliminares, o motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. A batida provocou congestionamento no sentido interno da rodovia.



Tanto o carro quanto a moto foram removidos até a base operacional do km 16 para a liberação da via.













Segundo informações colhidas no local, a motocicleta Yamaha trafegava sobre a faixa 01 de rolamento quando, por motivos a serem esclarecidos, o automóvel T-Cross apresentou uma pane e parou sobre a mesma faixa. Ao tentar desviar do veículo, a motocicleta acabou colidindo contra a lateral do carro.