Exposição “Povo Preto” celebra Dia da Consciência Negra em Cotia

Mostra de artes visuais reúne obras de artistas locais no Centro Administrativo de Cotia entre 3 e 23 de novembro

Foto: Freepik

O Centro Administrativo de Cotia (CAC) recebe, entre os dias 3 e 23 de novembro, a Exposição de Artes Visuais Povo Preto, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.





A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura e Lazer em parceria com o Movimento Negro Quilombola de Cotia.



Durante a exposição, o público poderá conferir diversas obras coletivas de artistas da região. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



A mostra integra as ações de valorização da cultura negra e busca dar visibilidade ao trabalho de artistas locais, incentivando a reflexão sobre identidade, história e diversidade cultural.

A abertura da mostra será no dia 3 de novembro, às 19h, na rua Jorge Caixe, 306 A, Jardim Nomura, com apresentações e intervenções artísticas.