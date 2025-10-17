Músicos da Banda Malta participam do Super Metal Kart, na Granja Viana

Maior corrida de kart beneficente de rock e metal do Brasil acontece em Cotia neste sábado (18), com arrecadação para o Instituto Ronald McDonald

Integrantes da Banda Malta. Foto: Divulgação

Os músicos da banda Malta — João Gomieiro (vocalista), Diego Lopes (baixista) e Adriano Daga (baterista) — estarão na 8ª edição do Super Metal Kart, considerada a maior e mais “pesada” corrida de kart beneficente do país. O evento será realizado no dia 18 de outubro de 2025, a partir das 12h, no Kartódromo Internacional Granja Viana, em Cotia.

Idealizado por Edison Gandolfi e Junior Carelli, o Super Metal Kart tem como principal objetivo unir grandes nomes do rock e metal brasileiro em uma ação solidária, arrecadando alimentos e recursos financeiros destinados a instituições que apoiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.Neste ano, o projeto beneficiará o Instituto Ronald McDonald, que apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Até a edição anterior, o evento já havia arrecadado mais de 12 toneladas de alimentos e R$ 50 mil, além de contribuir para a construção de uma ala de atendimento em uma das instituições apoiadas.Ao longo de sua história, o Super Metal Kart contou com a participação de mais de 30 bandas nacionais, incluindo Angra, Shaman, Dr. Sin, Viper, RPM, Tihuana, Armored Dawn, Massacration, Sioux 66, Inocentes, Torture Squad, Pavilhão 9 e Project46. Agora, os integrantes da Malta se juntam à lista, prometendo acelerar nas pistas em nome da solidariedade.Além dos músicos, a disputa contará com pilotos profissionais e jornalistas, como Allan Hellmeister, Victor Batista, Betinho Valerio, Galid Osman e Rodrigo França, tornando a competição ainda mais emocionante.O público terá a oportunidade de acompanhar a corrida ao vivo, participar de um Meet & Greet exclusivo com os músicos e concorrer a brindes doados por bandas e marcas parceiras. Para quem não puder comparecer, a transmissão será feita pelo YouTube e Facebook do evento.A entrada consiste em 2 kg de arroz ou feijão, que serão integralmente doados ao Instituto Ronald McDonald. O kartódromo conta ainda com estacionamento, restaurante e pista infantil, garantindo diversão para toda a família.📅 Data: 18 de outubro de 2025🕛 Horário: 12h📍 Local: Kartódromo Internacional Granja Viana – Cotia/SP🎟 Entrada: 2 kg de arroz ou feijão🔗 Instagram: @supermetalkart🌐 Site oficial: www.supermetalkart.com