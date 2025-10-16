João Hara: Isca Dorê, horta orgânica e pudim famoso em um ambiente acolhedor em Cotia

Restaurante oferece comida caseira, pratos especiais e sobremesa aprovada por Ana Maria Braga em um cenário agradável para toda a família
|Pesqueiro e restaurante João Hara. Foto: Divulgação
Conteúdo de Marca: Quem procura uma experiência gastronômica que une sabor, tranquilidade e contato com a natureza encontra no Restaurante João Hara, em Cotia, uma opção que agrada todos os sentidos.
Localizado na Estrada Municipal Maranhão da Caputera, 3359, bairro Maranhão, o espaço combina comida caseira de qualidade com um ambiente acolhedor, perfeito para almoços em família, encontros com amigos ou reuniões de negócios.
O restaurante é conhecido pela simplicidade, cuidado no preparo das refeições e preços acessíveis, mas vai muito além do esperado.
|Espaço ideal para almoço de negócios ou em família. Foto: Divulgação
O destaque vai para a Isca Dorê com farinha panko, carro-chefe da casa, que conquista visitantes com sua crosta dourada e sabor irresistível.
Mas o João Hara não se resume a peixe: o cardápio oferece ainda rabada, parmegiana, feijoada, virado à paulista, yakissoba, macarrão e frango assado, garantindo opções para todos os gostos.
Um dos grandes diferenciais do restaurante é a horta orgânica própria, cujas folhas e temperos frescos são servidos nas saladas, garantindo frescor, sabor e saúde em cada garfada.
Mas o João Hara não se resume a peixe: o cardápio oferece ainda rabada, parmegiana, feijoada, virado à paulista, yakissoba, macarrão e frango assado, garantindo opções para todos os gostos.
Um dos grandes diferenciais do restaurante é a horta orgânica própria, cujas folhas e temperos frescos são servidos nas saladas, garantindo frescor, sabor e saúde em cada garfada.
|Horta orgânica do restaurante João Hara. Foto: Divulgação
Além disso, os temperos especiais elevam o sabor de cada prato, tornando a experiência ainda mais marcante.
Para a sobremesa, o João Hara também se destaca. O famoso pudim, aprovado e elogiado por Ana Maria Braga, é um dos itens mais pedidos, ao lado do dadinho de tapioca com doce de leite, que combina crocância e doçura de forma irresistível.
Aos domingos, o restaurante ainda oferece tilápia assada na folha de bananeira, completando a experiência gastronômica com sabor e apresentação impecáveis.
O espaço proporciona experiência completa: amplo, cercado por lagos e muito verde, com estacionamento próprio, ambiente tranquilo e até pesqueiro, ideal para quem busca lazer e descanso em meio à natureza.
Para a sobremesa, o João Hara também se destaca. O famoso pudim, aprovado e elogiado por Ana Maria Braga, é um dos itens mais pedidos, ao lado do dadinho de tapioca com doce de leite, que combina crocância e doçura de forma irresistível.
Aos domingos, o restaurante ainda oferece tilápia assada na folha de bananeira, completando a experiência gastronômica com sabor e apresentação impecáveis.
O espaço proporciona experiência completa: amplo, cercado por lagos e muito verde, com estacionamento próprio, ambiente tranquilo e até pesqueiro, ideal para quem busca lazer e descanso em meio à natureza.
|Ambiente cercado pela natrueza proporciona momentos relaxantes para os clientes. Foto: Divulgação
A proposta do João Hara é simples, mas poderosa: reunir boa comida, natureza e hospitalidade em um único lugar, garantindo momentos memoráveis para todos os visitantes.
No João Hara, cada detalhe é pensado para que você desfrute de uma refeição deliciosa e um cenário acolhedor, tornando cada visita única.
No João Hara, cada detalhe é pensado para que você desfrute de uma refeição deliciosa e um cenário acolhedor, tornando cada visita única.
Siga o estabelecimento no Instagram clicando aqui.
Serviço:
📍 Endereço: Estrada Municipal Maranhão da Caputera, 3359, Cotia/SP
🕒 Horário de funcionamento:
🎣 Pesca: todos os dias, das 6h às 16h30 (não é pesca esportiva)
🍽️ Almoço: diariamente, das 11h às 15h30
Contato: (11) 94168-6541