João Hara: Isca Dorê, horta orgânica e pudim famoso em um ambiente acolhedor em Cotia

Horta orgânica do restaurante João Hara. Foto: Divulgação

Além disso, os temperos especiais elevam o sabor de cada prato, tornando a experiência ainda mais marcante.



Para a sobremesa, o João Hara também se destaca. O famoso pudim, aprovado e elogiado por Ana Maria Braga, é um dos itens mais pedidos, ao lado do dadinho de tapioca com doce de leite, que combina crocância e doçura de forma irresistível.



Aos domingos, o restaurante ainda oferece tilápia assada na folha de bananeira, completando a experiência gastronômica com sabor e apresentação impecáveis.



O espaço proporciona experiência completa: amplo, cercado por lagos e muito verde, com estacionamento próprio, ambiente tranquilo e até pesqueiro, ideal para quem busca lazer e descanso em meio à natureza.





Ambiente cercado pela natrueza proporciona momentos relaxantes para os clientes. Foto: Divulgação

A proposta do João Hara é simples, mas poderosa: reunir boa comida, natureza e hospitalidade em um único lugar, garantindo momentos memoráveis para todos os visitantes.



No João Hara, cada detalhe é pensado para que você desfrute de uma refeição deliciosa e um cenário acolhedor, tornando cada visita única.