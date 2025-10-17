Após calorão, Cotia se prepara para fim de semana frio e chuvoso

Temperaturas despencam 15 °C entre sexta e domingo, com previsão de pancadas de chuva e temporais, segundo o Climatempo

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Cotia vai enfrentar uma brusca mudança no tempo nos próximos dias. Após registrar 31ºC nesta sexta-feira (17), a cidade deve amanhecer no domingo (19) com máxima de apenas 16ºC — uma queda de 15 graus em dois dias, segundo a previsão do Climatempo.

A virada no clima começa já no sábado (18), quando a temperatura cai e as pancadas de chuva retornam. A mínima prevista é de 16ºC e a máxima não deve passar dos 26ºC. Há previsão de temporais durante a noite, com risco de rajadas de vento e trovoadas isoladas.No domingo (19), o tempo segue instável, com chuva persistente ao longo do dia. À noite, a tendência é de diminuição das nuvens e fim das precipitações, marcando o avanço da frente fria que deve trazer sensação de frio em pleno mês de outubro.A rápida mudança nas condições climáticas reforça a chegada de uma nova massa de ar frio sobre o estado de São Paulo, responsável por derrubar as temperaturas em diversas regiões.