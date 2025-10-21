MP-SP aponta falhas no projeto Nova Raposo e recomenda revisão ambiental

Parecer do MP-SP aponta falhas ambientais e sociais no projeto Nova Raposo e recomenda suspensão da licitação até revisão completa do empreendimento

Raposo Tavares. Foto: Vagner Santos

Um parecer técnico do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) identificou falhas no projeto Nova Raposo, que prevê a concessão e ampliação da rodovia Raposo Tavares e trechos das rodovias Castello Branco e Régis Bittencourt.





(Texto com informações do jornal Folha de S.Paulo)

Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o documento, elaborado pelo Caex (Centro de Apoio Operacional à Execução) a pedido da 4ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, analisou o licenciamento ambiental do empreendimento e concluiu que o processo está em estágio inicial, sem parecer conclusivo da Cetesb.O MP recomenda a realização de um EIA-RIMA completo, devido à complexidade do projeto e aos impactos combinados das obras.O parecer, de acordo com a colunista, destaca que o projeto prevê intervenções em Áreas de Preservação Permanente, supressão de vegetação da Mata Atlântica, inclusive em zonas de mananciais, e questiona dados de tráfego e a priorização do transporte individual.Também aponta inconsistências nas desapropriações, que afetariam cerca de 400 lotes sem detalhamento das famílias atingidas, aumentando riscos a vulneráveis e à perda de equipamentos públicos.O movimento "Nova Raposo, NÃO!" classificou o parecer como “uma vitória da sociedade e da técnica” e pediu que o governo estadual e a Artesp suspendam a licitação até a conclusão dos estudos ambientais e a realização de novas audiências públicas.