Cotia lança programa inédito de capacitação profissional nesta quinta-feira (23)

Iniciativa oferece cursos gratuitos em parceria com empresas locais

A Prefeitura de Cotia realizará, nesta quinta-feira (23), às 10h, no Teatro Wurth, o lançamento oficial do programa Capacita Cotia, iniciativa que visa fortalecer a economia local, ampliar a oferta de mão de obra capacitada e aproximar trabalhadores e empresas da cidade.

O programa oferecerá cursos de capacitação profissional gratuitos para jovens e adultos, por meio de uma parceria entre o poder público e empresas participantes.Segundo o prefeito Welington Formiga, idealizador da iniciativa, o modelo traz benefícios para todos os envolvidos., afirmou.Para o lançamento, estão previstos representantes de diversas empresas de Cotia. O secretário de Trabalho e Renda, Michel da Silva Alves, destacou a importância do diálogo com o setor produtivo., disse.O programa contará com apoio institucional das Secretarias de Trabalho e Renda e de Indústria, Comércio e Empreendedorismo. Entre as ações previstas estão a disponibilização de escolas municipais para os cursos, suporte técnico e instrutivo, divulgação das atividades e emissão de certificações aos participantes.