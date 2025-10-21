Cotia lança programa inédito de capacitação profissional nesta quinta-feira (23)

Iniciativa oferece cursos gratuitos em parceria com empresas locais
|Foto: Freepik
A Prefeitura de Cotia realizará, nesta quinta-feira (23), às 10h, no Teatro Wurth, o lançamento oficial do programa Capacita Cotia, iniciativa que visa fortalecer a economia local, ampliar a oferta de mão de obra capacitada e aproximar trabalhadores e empresas da cidade.
O programa oferecerá cursos de capacitação profissional gratuitos para jovens e adultos, por meio de uma parceria entre o poder público e empresas participantes.
Segundo o prefeito Welington Formiga, idealizador da iniciativa, o modelo traz benefícios para todos os envolvidos. “As empresas oferecem os cursos, o poder público disponibiliza os locais e gerencia as turmas. Todos ganham: as empresas terão profissionais capacitados para o mercado local e o município terá uma economia fortalecida”, afirmou.
Para o lançamento, estão previstos representantes de diversas empresas de Cotia. O secretário de Trabalho e Renda, Michel da Silva Alves, destacou a importância do diálogo com o setor produtivo. “Nosso objetivo é ampliar a comunicação com os empresários, viabilizar a ideia, ouvir opiniões, angariar apoio e formalizar parcerias. Temos grandes empresas na cidade e contamos com este apoio”, disse.
O programa contará com apoio institucional das Secretarias de Trabalho e Renda e de Indústria, Comércio e Empreendedorismo. Entre as ações previstas estão a disponibilização de escolas municipais para os cursos, suporte técnico e instrutivo, divulgação das atividades e emissão de certificações aos participantes.