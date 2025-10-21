Discussão entre lojistas termina em tiros dentro de galeria em Osasco; VÍDEO

Caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco como disparo de arma de fogo. A Polícia Civil investiga

Imagens: SBT News

Uma discussão entre lojistas de uma galeria na região central de Osasco terminou em tiros na tarde de sábado (18). Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido.







Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo SBT News, o conflito começou após um desentendimento entre funcionários de boxes vizinhos. Um homem identificado como “Alemão” estava no local acompanhado da esposa quando se envolveu em uma discussão com uma comerciante da loja ao lado.Após o atrito, a mulher ligou para o marido, que foi até a galeria. Nesse momento, o suspeito, que ainda permanecia no local, sacou uma pistola e efetuou disparos.Vídeos gravados por testemunhas mostram o homem correndo atrás da vítima dentro da galeria. Ao menos dois tiros são ouvidos nas imagens. A esposa do alvo tentou intervir, mas foi abordada por outras pessoas logo em seguida.De acordo com relatos divulgados pela reportagem, a mulher foi agredida com socos e chutes. Imagens obtidas pela reportagem mostram escoriações em seu corpo.O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco como disparo de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o autor dos disparos.