Motociclista fica em estado grave após acidente na Raposo Tavares

Tentativa de mudança de faixa teria causado o acidente que deixou motociclista gravemente ferido

Foto: Artesp

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo três veículos na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 16,9, sentido capital, em São Paulo.

A colisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (16) e provocou congestionamento de mais de 3 quilômetros.De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um VW Up trafegava pela faixa 1 de rolamento quando tentou mudar para a faixa 2. Durante a manobra, o condutor não teria percebido a aproximação de uma motocicleta Honda CG 125, que seguia pelo corredor entre os veículos.Com o impacto lateral, a motocicleta foi arremessada contra a traseira de um VW SpaceFox e, em seguida, tombou na pista.O motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes da concessionária que administra o trecho, com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Ele foi encaminhado a um hospital da região.A motocicleta foi removida para a alça de acesso da rodovia e, posteriormente, encaminhada à Base da PMRv 270/1 por meio de um guincho leve. Já os automóveis envolvidos seguiram por meios próprios até a base policial.Devido ao acidente, a rodovia registrou aproximadamente 3 quilômetros de congestionamento no trecho, até a liberação total das faixas de rolamento.