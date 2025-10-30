Moradora de Cotia lança livro sobre eficiência empresarial e valorização humana

A obra apresenta um método de gestão de pessoas inovador, desenvolvido a partir de mais de duas décadas de experiência da autora em Recursos Humanos, especialmente na área de Remuneração, com projetos implantados em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, atuando nos segmentos de varejo, mercado de luxo, indústria farmacêutica, bens de infraestrutura, bens de consumo e telecomunicações.





Com embasamento teórico na Psicologia e na Teoria dos Custos de Transação - reconhecida com o Prêmio Nobel de Economia em 1991 e em 2009 - o livro desafia uma visão tradicional ainda comum no mercado, que associa corte de custos à redução de pessoas. Para Helena, essa é uma leitura limitada da gestão de recursos.



“Quando falamos em redução de custos, é muito comum associar essa prática ao corte de pessoas, sem uma análise mais ampla das causas reais dos desafios de gestão. No entanto, é possível melhorar os resultados quando se investe no desenvolvimento das habilidades humanas em sua totalidade. O verdadeiro desafio está em equilibrar a diminuição de despesas com o aumento da produtividade, garantindo que medidas financeiras não comprometam o potencial e o engajamento das pessoas”, afirma a autora.



Destinado a líderes empresariais, gestores de RH, executivos de finanças, estudantes e empreendedores, o conteúdo oferece ferramentas práticas, conceitos aplicáveis e uma visão humanizada da gestão organizacional, relevante especialmente em tempos de transformações no mundo do trabalho e valorização do bem-estar corporativo.



Moradora de Cotia desde 2010, Helena frequenta a nossa cidade a trabalho desde 2006. Ela atua como escritora, palestrante e mentora, liderando times e projetos em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. A autora é graduada em Letras, pós-graduada em Administração de Empresas e mestra em Desenvolvimento de Negócios, além de ser montanhista, esportista, viajante independente por dezenas de países, piloto comercial e instrutora de voo de helicópteros, trazendo bastante diversidade para o seu estilo de liderança, pensamento e atuação profissional.



Onde adquirir o livro

O seu exemplar de “Os fatores humanos na produtividade organizacional” pode ser adquirido pelo site Amazon, nos formatos físico e digital, por meio do link:



