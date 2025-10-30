Grupo Colina realiza missas campais no Dia de Finados em Cotia com o tema “Estrelas que não se apagam”

Porque o amor é eterno, e a lembrança nunca se apaga.





No próximo sábado, 2 de novembro, o Grupo Colina promoverá uma programação especial para celebrar o Dia de Finados em Cotia. Com o tema “Estrelas que não se apagam”, as cerimônias religiosas serão marcadas por momentos de fé, lembrança e amor em homenagem àqueles que permanecem vivos na memória e no coração de seus familiares.

As missas campais acontecerão em quatro cemitérios do município, com horários e atividades diferenciadas. Pela manhã, às 11h, as celebrações serão realizadas no Cemitério Jardim das Flores (Rua José Menino, 20 – Parque Rincão) e no Cemitério de Caucaia do Alto (Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117 – Centro). Já no período da tarde, às 15h, as missas acontecerão no Cemitério Novo Maranhão (Estrada dos Victors, 652 – Recanto dos Victors) e no Cemitério Central Velho (Av. Nossa Senhora de Fátima, 39 – Centro).

Além das celebrações religiosas, o Cemitério Jardim das Flores contará com uma programação especial:

Música ao vivo

Pintura facial

Uma emocionante soltura de balões, que também acontecerá em Caucaia do Alto, simbolizando a esperança e o amor que permanecem eternos.

O Grupo convida toda a comunidade a participar desse momento de reflexão e união, em que a fé se renova e a saudade se transforma em luz.

“Estrelas que não se apagam” porque o amor é eterno, e a lembrança nunca se apaga.

📅 Dia 2 de novembro

📍 Locais e horários:

Jardim das Flores | 11h | Rua José Menino, 20 – Parque Rincão, Cotia

Caucaia do Alto | 11h | Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117 – Centro, Caucaia do Alto

Novo Maranhão | 15h | Estrada dos Victors, 652 – Recanto dos Victors, Cotia

Central Velho | 15h | Av. Nossa Senhora de Fátima, 39 – Centro, Cotia

✨ O Grupo Colina espera por você para viver esse momento de fé, união e emoção.