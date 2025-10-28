Raridade na natureza: Filhotes de “panteras negras” nascem no Animália Park; VÍDEO

Três onças-pintadas com melanismo nasceram no parque de Cotia, em um importante passo para os programas de conservação da espécie

Imagens: Divulgação





O Animália Park, em Cotia, acaba de celebrar um acontecimento raro e emocionante: o nascimento de três filhotes de onça-pintada com melanismo, uma variação genética incomum que faz com que os animais apresentem pelagem escura, popularmente chamadas de “panteras negras”.Os novos filhotes são frutos da união de Clô, fêmea nascida no Zoológico de Itaipu (PR), e Rudá, macho vindo do Bioparque do Pará. Ambos têm origem no bioma Cerrado, um dos mais ricos e ameaçados do país., destaca Kátia Cassaro, bióloga do Animália Park.Os felinos fazem parte de um programa oficial de conservação do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que une instituições de todo o Brasil em ações para proteger espécies ameaçadas de extinção.Com essa conquista, o Animália Park reafirma seu compromisso com a preservação da fauna brasileira, a educação ambiental e a inspiração de novas gerações para o respeito à natureza.O público poderá conhecer os pequenos felinos em breve.Veja o vídeo abaixo: