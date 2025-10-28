Welington Formiga divulga balanço de 10 meses de governo

Relatório destaca investimentos em educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e geração de empregos

Prefeito Welington Formiga. Foto: Divulgação

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, apresentou um balanço das principais ações realizadas nos primeiros dez meses de governo (veja no final da matéria a íntegra da publicação).

O relatório reúne 43 medidas implementadas e 14 projetos em andamento, abrangendo áreas como educação, saúde, segurança, meio ambiente, infraestrutura e inclusão social.Na área da educação, segundo Formiga, foram criadas 12 novas salas de aula para estudantes com deficiência (PCDs) e ampliado o número de escolas em tempo integral, que passou de 2 para 14 unidades.De acordo com a divulgação, os professores receberam reajuste salarial de 20% e um acréscimo de R$ 400 para os profissionais contratados via pessoa jurídica.Também foi retomada a entrega de uniformes escolares, beneficiando 32 mil alunos da rede municipal.No setor da saúde, o prefeito afirma que o município zerou a fila de 5 mil exames de ultrassonografia, reabriu o Hospital Veterinário e articulou, junto ao Governo do Estado, a ampliação do Hospital Regional de Cotia, com dez novos leitos.Em segurança pública, a Guarda Civil Municipal recebeu 44 novas viaturas, sendo cinco bases móveis, além de novos coletes, uniformes e a promoção de servidores, a primeira desde 2003.O município também implantou o Smart Cotia, sistema com totens equipados com reconhecimento facial, voltado à modernização e integração das forças de segurança.A geração de emprego e renda foi outro eixo de destaque. A Prefeitura de Cotia inaugurou a Padaria Comunitária e a Oficina de Costura, com cursos profissionalizantes, e lançou o Programa Capacita Cotia, que prevê a capacitação de jovens em parceria com empresas locais.O município também sediou o primeiro Feirão de Empregos para Pessoas com Deficiência e 50+, que ofertou mais de mil vagas.Na área ambiental e de infraestrutura, Cotia iniciou a instalação de 23 usinas solares, inaugurou o primeiro Ecoponto e ampliou o serviço de coleta de resíduos, com 21 caminhões rastreados.De acordo com o balanço, também foi criado o meliponário de abelhas nativas no Viveiro Municipal e concluído o tombamento da Vila do DAE – Reserva do Morro Grande.Outras medidas divulgadas incluem a criação do Grupo Repressor de Loteamentos Clandestinos e Invasões, o lançamento da Secretaria da Neurodiversidade, a reabertura do Projeto Acqua em Caucaia do Alto e a entrega da Agência dos Correios, na mesma região.Entre as próximas entregas, a gestão prevê a implantação do Instituto Federal, a Clínica de Hemodiálise Companheiro Dilhermando, o Teatro Pio, o Abrigo Humanizado no Centro, além de novas obras de infraestrutura, como revitalização do estádio municipal, tarifa zero aos domingos, novos pontos de ônibus e o maior Natal iluminado da cidade.Com o balanço, a administração afirma que mantém o foco em ações voltadas à inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento urbano, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).