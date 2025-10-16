Cotia é alvo de operação contra fábricas clandestinas de bebidas alcoólicas

PF, ANP e Mapa fiscalizam empresas suspeitas de adulteração com metanol em 5 estados

Foto: Divulgação

A cidade de Cotia está entre os alvos da Operação Alquimia, realizada nesta quinta-feira (16) pela Polícia Federal (PF) em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).





A ação investiga 24 empresas do setor sucroalcooleiro — responsável pela produção de açúcar e derivados da cana-de-açúcar, como etanol — suspeitas de falsificarem bebidas alcoólicas.



A operação é uma continuidade das investigações sobre adulteração de bebidas com metanol e visa coletar amostras para análise e verificar a regularidade das empresas. A fiscalização ocorre em cinco estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.



Em São Paulo, além de Cotia, também estão na mira da PF as cidades de Laranjal Paulista, Guarulhos, Suzano, Araçariguama, Sumaré, Limeira, Jandira, Arujá, Cerqueira César, Morro Agudo, Avaré e Palmital.



De acordo com a PF, os resultados das análises vão subsidiar as investigações sobre falsificação e contaminação de bebidas alcoólicas por metanol, iniciadas em setembro deste ano. Até esta quarta-feira, o Ministério da Saúde havia registrado 41 casos confirmados de intoxicação e 8 mortes, além de outros 107 casos suspeitos.



O levantamento por estado mostra:



São Paulo: 33 casos confirmados e 6 óbitos

Paraná: 4 casos confirmados

Pernambuco: 3 casos confirmados

Rio Grande do Sul: 1 caso confirmado e 2 óbitos