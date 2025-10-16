Professores de Cotia realizam mobilização por direitos e são recebidos pela prefeitura

Manifestação ocorreu em frente ao Paço Municipal e reuniu servidores da Educação em busca de avanços nas negociações com a gestão

Mobilização dos professores em frente ao Paço Municipal de Cotia. Foto: Reprodução

Um grupo de professores da rede municipal de ensino de Cotia e de outros setores da Educação realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma mobilização em frente ao Paço Municipal para cobrar avanços em pautas relacionadas à valorização da categoria e melhores condições de trabalho.

A implementação do novo Adicional de Local de Trabalho (ALT);

A definição de um cronograma de atendimento das reivindicações;

A reposição dos dias paralisados sem prejuízo salarial.



Uma nova assembleia será realizada na segunda-feira (20), na sede da Apeoesp, para aprovar o documento com as reivindicações que será protocolado na Prefeitura e decidir os próximos passos do movimento.





Manifestação reuniu profissionais de diversos setores. Foto: Reprodução



Prefeitura de Cotia se manifesta



Em nota, a Prefeitura de Cotia confirmou a mobilização e informou que o prefeito recebeu os professores na parte externa do Paço Municipal, “por conta do número de participantes”.



O Executivo reforçou que mantém o diálogo aberto com a categoria e destacou ações já realizadas pela atual gestão, como 20% de aumento real nos salários do Magistério, a resolução da situação dos professores readaptados e a regularização do HTPC on-line.



A administração explicou que o projeto do novo Adicional de Local de Trabalho (ALT) está sendo analisado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, devido ao impacto financeiro tanto no orçamento do município quanto na CotiaPrev, o fundo previdenciário municipal.



A gestão também informou que, a pedido da comissão, a Secretaria de Educação fará consulta jurídica sobre a possibilidade de reposição das aulas paralisadas sem prejuízo aos vencimentos.



“A Prefeitura de Cotia reforça o seu compromisso com a Educação e seguirá trabalhando para garantir a valorização dos servidores”, diz a nota.

A principal reivindicação é a implantação do novo Adicional de Local de Trabalho (ALT), que substituirá o antigo Adicional de Local de Exercício (ALE) — extinto no primeiro semestre deste ano por determinação judicial devido a irregularidades identificadas na gestão anterior.Segundo Matheus Lima, representante da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o grupo aguarda há meses a aprovação do novo benefício.afirmou.O sindicalista destacou que a mobilização também integra um conjunto de reivindicações de diferentes setores da Educação, que cobram o cumprimento de promessas feitas pelo atual governo municipal., acrescentou.Durante o ato, o prefeito Welington Formiga saiu até a escadaria da Prefeitura para conversar com os manifestantes e reafirmou o compromisso de manter o diálogo com a categoria.Em seguida, uma comissão de professores foi recebida pela secretária de Educação, Ana Paula dos Santos, e pela adjunta, Rosemeire de Oliveira Nascimento, para dar continuidade à conversa.De acordo com o movimento, entre as principais pautas apresentadas estão: