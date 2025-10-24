Lei & Negócios: Dra. Myrella Ávila Guardini é a nova colunista do Cotia e Cia

A advogada especialista em Direito Empresarial e Tributário passa a assinar a nova coluna do site, trazendo orientação prática e estratégica para empresas e empreendedores

Dra Myrella Ávila, nova colunista do Cotia e Cia. Foto: Arquivo pessoal

O Cotia e Cia apresenta sua nova colunista: a advogada Myrella Ávila Guardini, especialista em Direito Empresarial, Tributário, Cível e Imobiliário.

Com quase duas décadas de experiência, Myrella traz para a coluna Lei & Negócios sua atuação estratégica e humanizada, voltada à orientação de empresas e profissionais sobre questões jurídicas que impactam o dia a dia dos negócios.Natural de Maceió (AL), Myrella formou-se em 2006 e é pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial. No setor público, construiu carreira sólida em órgãos como a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Alagoas, participando de políticas de incentivo fiscal e do fortalecimento da indústria local.Posteriormente, atuou na coordenação jurídica de uma grande indústria alagoana e representou a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA) como Conselheira Tributária Suplente, aprofundando sua experiência em gestão corporativa, relações institucionais e consultoria tributária estratégica.Radicada em São Paulo há cinco anos, dedica-se exclusivamente à advocacia privada, oferecendo assessoria jurídica preventiva e contenciosa a empresas de diferentes portes.Com uma abordagem clara e próxima, a Dra. Myrella acredita que o papel do advogado vai além da defesa, atuando como parceiro estratégico do cliente e promovendo segurança jurídica, planejamento e resultados consistentes.Na coluna, a advogada abordará temas de interesse empresarial e tributário, oferecendo orientação prática e estratégica para leitores e empreendedores acompanharem as mudanças na legislação e tomarem decisões mais seguras.