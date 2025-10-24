Pedestre morre atropelado na Rodovia Castello Branco, em Osasco

Acidente na noite de quinta-feira (23) deixou uma vítima fatal e outra em estado grave; caso será investigado pela Polícia Civil

Foto: Artesp

Um pedestre morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atropelados na noite desta quinta-feira (23), no km 15 da Rodovia Castello Branco, em Osasco.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista de um veículo Fiat Argo seguia pela faixa 1 da alça de acesso à cidade quando, ao se deparar com dois pedestres sobre a pista, não conseguiu frear ou desviar a tempo, atingindo as vítimas. O carro parou sobre a faixa zebrada logo após o impacto.Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica atenderam à ocorrência. Um dos pedestres morreu ainda no local, enquanto o outro foi socorrido em estado grave e encaminhado a um hospital da região.As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.