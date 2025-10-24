Lei garante às mulheres o direito de acompanhante em consultas e exames em Cotia

Norma sancionada pelo prefeito Welington Formiga assegura presença de pessoa de confiança em atendimentos médicos públicos e privados

As mulheres que realizarem consultas, exames ou qualquer procedimento médico nas unidades de saúde de Cotia, tanto públicas quanto privadas, passam a ter o direito garantido de estarem acompanhadas por uma pessoa de sua livre escolha.

e já está em vigor no município.A Lei Municipal, de autoria do vereador Rafael Dantas, assegura que o pedido de acompanhamento pode ser feito de forma verbal ou escrita, no momento do atendimento, devendo ser registrado na recepção do estabelecimento de saúde.Além disso, as unidades de saúde deverão manter avisos visíveis em suas dependências informando sobre o direito previsto na legislação.O objetivo da norma é garantir mais segurança, conforto e acolhimento às mulheres, especialmente durante procedimentos que possam gerar vulnerabilidade física ou emocional.De acordo com o texto sancionado, o direito se aplica a consultas, exames e quaisquer outros atendimentos médicos, e a pessoa acompanhante poderá ser escolhida livremente pela paciente, sem restrições de vínculo familiar.