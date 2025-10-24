Falso taxista é preso por aplicar golpe do cartão em passageiros

Homem de 31 anos foi flagrado com mais de 100 cartões bancários, seis maquininhas e placas adulteradas; prejuízo à vítima chegou a R$ 20 mil
|Foto: SSP
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quinta-feira (23), um homem de 31 anos acusado de se passar por taxista para aplicar o chamado “golpe do cartão” contra passageiros na zona oeste de São Paulo.
A prisão ocorreu durante a Operação Centauro, deflagrada para combater crimes cometidos com o uso de motocicletas e veículos na região de Pinheiros.
De acordo com as investigações, o suspeito circulava com um carro clonado e placas adulteradas, oferecendo corridas falsas. Durante o patrulhamento integrado com a Guarda Civil Municipal, os agentes receberam informações sobre o veículo, que havia fugido de uma abordagem momentos antes.
O homem foi interceptado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi. Dentro do automóvel, os policiais encontraram 105 cartões bancários, sendo um deles da vítima, seis máquinas de cartão e o par de placas originais do veículo. Segundo a Polícia Civil, ele havia acabado de furtar quase R$ 20 mil de um passageiro.
A vítima contou que entrou no falso táxi e percebeu o golpe quando o motorista alegou um problema na maquininha de cobrança, trocando o equipamento por outro. Pouco depois, foi notificada sobre uma compra indevida em seu cartão. O suspeito foi reconhecido e detido.
O carro, os cartões e as maquininhas foram encaminhados para perícia, e o caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como furto qualificado, adulteração de sinal identificador e exercício irregular de profissão.