Falso taxista é preso por aplicar golpe do cartão em passageiros

Homem de 31 anos foi flagrado com mais de 100 cartões bancários, seis maquininhas e placas adulteradas; prejuízo à vítima chegou a R$ 20 mil

Foto: SSP





A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quinta-feira (23), um homem de 31 anos acusado de se passar por taxista para aplicar o chamado “golpe do cartão” contra passageiros na zona oeste de São Paulo.

A prisão ocorreu durante a Operação Centauro, deflagrada para combater crimes cometidos com o uso de motocicletas e veículos na região de Pinheiros.De acordo com as investigações, o suspeito circulava com um carro clonado e placas adulteradas, oferecendo corridas falsas. Durante o patrulhamento integrado com a Guarda Civil Municipal, os agentes receberam informações sobre o veículo, que havia fugido de uma abordagem momentos antes.O homem foi interceptado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi. Dentro do automóvel, os policiais encontraram 105 cartões bancários, sendo um deles da vítima, seis máquinas de cartão e o par de placas originais do veículo. Segundo a Polícia Civil, ele havia acabado de furtar quase R$ 20 mil de um passageiro.A vítima contou que entrou no falso táxi e percebeu o golpe quando o motorista alegou um problema na maquininha de cobrança, trocando o equipamento por outro. Pouco depois, foi notificada sobre uma compra indevida em seu cartão. O suspeito foi reconhecido e detido.O carro, os cartões e as maquininhas foram encaminhados para perícia, e o caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como furto qualificado, adulteração de sinal identificador e exercício irregular de profissão.