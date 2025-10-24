Halloween no Shopping Granja Vianna terá doces, travessuras e muita diversão

Programação gratuita inclui oficina de pintura facial, caça aos doces e decoração temática para toda a família nos dias 25 e 26 de outubro

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, entra no clima do Halloween e promete um fim de semana cheio de diversão para toda a família. Com oficinas de pintura facial e a tradicional Caça aos Doces, o empreendimento convida o público a participar de uma programação gratuita com muitas guloseimas e travessuras.

De acordo com Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, o objetivo é proporcionar experiências que unam lazer e boas lembranças., destacou.As atividades começam no sábado (25) com a Oficina de Pintura de Rosto, que acontece no Clubinho, localizado no Piso L1. Já no domingo (26), é a vez da esperada Caça aos Doces, em que as crianças percorrem um circuito divertido pelas lojas do shopping em busca das guloseimas mais saborosas. As brincadeiras acontecem das 13h às 17h.Além da programação especial, o Granja Vianna reúne lojas que ajudam o público a celebrar a data também fora do shopping. A Daiso e a Hōmu oferecem itens de decoração temática, enquanto a Americanas Express e a Fini garantem os doces. Já MakiBella, Natura e O Boticário disponibilizam maquiagens e produtos para completar o visual assustador.Toda a programação é gratuita, e para participar é necessário realizar cadastro prévio pelo link: https://evento.spotmetrics.com/halloweengranjavianna.📍 Local: Clubinho (Piso L1) e lojas participantes – Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia/SP📆 Datas: 25 e 26 de outubro🕒 Horário: das 13h às 17h🎨 Atividades: Oficina de Pintura de Rosto (25/10) e Caça aos Doces (26/10)🎟️ Participação gratuita mediante cadastro prévio