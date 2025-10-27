Justiça suspende multas dos pedágios ‘Free Flow’ em região da Grande SP

Decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal e vale até nova determinação judicial

Foto: Divulgação / ANTT

A Justiça Federal de Guarulhos, na Grande São Paulo, determinou a suspensão das multas aplicadas a motoristas que passam pelos pedágios do sistema “free flow”, instalado na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos.

A decisão, de caráter liminar, foi proferida pela 6ª Vara Federal de Guarulhos na quinta-feira (23).Segundo a CNN, a medida atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF), que questiona a validade das penalidades impostas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela União.Com a decisão, ficam suspensas as multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no valor de R$ 195,23, além da inclusão de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motoristas autuados.Ainda conforme a CNN, a Justiça também proibiu os órgãos federais de aplicar novas penalidades aos condutores que passarem pelos pórticos do sistema sem efetuar o pagamento, até que uma nova decisão seja tomada.No pedido, o MPF destacou falhas técnicas no projeto-piloto da ANTT, conhecido como Sandbox Regulatório, entre elas a dificuldade na leitura e identificação correta das placas dos veículos. Esses problemas teriam comprometido a precisão das autuações.Segundo a emissora, a decisão judicial considerou a possível inconstitucionalidade e ilegalidade das normas atuais, além do risco de motoristas serem multados de forma indevida ou desproporcional em razão de falhas operacionais do sistema.O sistema “free flow” é uma tecnologia que permite a passagem dos veículos por pontos de cobrança sem a necessidade de parada, registrando automaticamente a placa e o pagamento via tag ou posterior quitação pelo site da concessionária.