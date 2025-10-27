Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária para eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Cotia-SP

A Apae de Cotia, com sede nesta cidade, na Rua Euriclides Formiga, no 50, bairro Jardim Claudio, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr Glaucia de Azevedo Sales, CONVOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes e pais de alunos da Apae, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 10:00 horas em primeira chamada e 10:30 horas em segunda chamada, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, não exigindo a lei quórum especial do dia 3 de Novembro de 2025, com a seguinte ordem do dia:1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2023/2025.2- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae de Cotia, para gestão 2026/2028 em cumprimento ao disposto no artigo 25 inciso III e 26 do Estatuto padrão da Apae.Cotia, 09 de Setembro de 2025.Glaucia de Azevedo Sales Presidente da ApaeA inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente. inscritas e homologadas pela comissão eleitoral.Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da Apae há pelo menos 1 (um) ano, preferencialmente com experiência diretiva no Movimento Apaeano, quites com suas obrigações junto à tesouraria da Apae.É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, ainda que cedidos ou com vinculo empregaticio direto ou indireto.