Professor de Cotia lança livro sobre os vazios da era digital e o impacto das telas nas relações humanas

O professor e escritor Ariel Leandro, de 26 anos, lançou na última sexta-feira (24), em Cotia, seu primeiro livro, “Excesso e Ausência – O vazio que o celular preenche”.A obra mergulha nas contradições da hiperconexão e propõe um olhar sensível sobre o modo como a tecnologia molda e, muitas vezes, esvazia as relações humanas.Dividido em 15 capítulos, o livro aborda temas como ansiedade, nomofobia (o medo de ficar sem o celular), consumo, solidão digital e a perda da presença no cotidiano.Mais do que uma crítica à tecnologia, a obra é um convite à pausa, introspecção e reconexão com o real., explica o autor.completa.Natural de Cotia, Ariel é professor da rede pública e tem formação em Ciências Sociais e Pedagogia, além de ser um estudioso da Filosofia, áreas que influenciam diretamente sua produção literária e seu olhar sobre o mundo contemporâneo.Ele também é fundador e coordenador do projeto “Além das Páginas”, uma iniciativa formada por professores voluntários que promovem ações de leitura, cidadania e formação cultural.Com uma escrita poética e acessível, o autor une reflexão filosófica e experiência cotidiana, discutindo os efeitos da vida digital sobre nossas emoções, relações e sentido de existência.A versão digital de “Excesso e Ausência – O vazio que o celular preenche” está disponível na Amazon, no formato Kindle.O livro físico pode ser solicitado diretamente com o autor pelos canais:📧 E-mail: alemdaspaginas23@gmail.com📱 Instagram: @hariel_leandro / @alemdaspaginas23