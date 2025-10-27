Professor de Cotia lança livro sobre os vazios da era digital e o impacto das telas nas relações humanas

Em “Excesso e Ausência”, Ariel Leandro propõe uma pausa para refletir sobre o que perdemos entre uma notificação e outra
|Foto: Divulgagão
O professor e escritor Ariel Leandro, de 26 anos, lançou na última sexta-feira (24), em Cotia, seu primeiro livro, “Excesso e Ausência – O vazio que o celular preenche”.
A obra mergulha nas contradições da hiperconexão e propõe um olhar sensível sobre o modo como a tecnologia molda e, muitas vezes, esvazia as relações humanas.
Dividido em 15 capítulos, o livro aborda temas como ansiedade, nomofobia (o medo de ficar sem o celular), consumo, solidão digital e a perda da presença no cotidiano.
Mais do que uma crítica à tecnologia, a obra é um convite à pausa, introspecção e reconexão com o real.
“Escrevi Excesso e Ausência para tentar entender o que perdemos entre uma notificação e outra. Não é um livro sobre o celular: é sobre nós, sobre o vazio que tentamos esconder atrás das telas e a urgência de reaprender a estar presentes”, explica o autor.
“É um convite para silenciar o barulho do mundo e escutar o que ainda pulsa dentro”, completa.
Natural de Cotia, Ariel é professor da rede pública e tem formação em Ciências Sociais e Pedagogia, além de ser um estudioso da Filosofia, áreas que influenciam diretamente sua produção literária e seu olhar sobre o mundo contemporâneo.
Ele também é fundador e coordenador do projeto “Além das Páginas”, uma iniciativa formada por professores voluntários que promovem ações de leitura, cidadania e formação cultural.
Com uma escrita poética e acessível, o autor une reflexão filosófica e experiência cotidiana, discutindo os efeitos da vida digital sobre nossas emoções, relações e sentido de existência.
📘 Onde adquirir o livro
A versão digital de “Excesso e Ausência – O vazio que o celular preenche” está disponível na Amazon, no formato Kindle.
O livro físico pode ser solicitado diretamente com o autor pelos canais:
📧 E-mail: alemdaspaginas23@gmail.com
📱 Instagram: @hariel_leandro / @alemdaspaginas23