Jovem de 25 anos morre após 52 dias internado em Osasco por intoxicação com metanol

Com o caso de Rafael Anjos Martins, chega a oito o número de mortes causadas por bebidas adulteradas em São Paulo

Rafael estava internado no Hospital São Luiz. Foto: Arquivo pessoal

que estava internado em coma desde o dia 1º de setembro no Hospital São Luiz Osasco. Morreu nesta quinta-feira (23) Rafael Anjos Martins, de 25 anos,

O jovem foi vítima de intoxicação por metanol após consumir gin adulterado, contaminado com a substância, comprado em uma adega na zona sul da capital paulista.Com a morte de Rafael, sobe para oito o número de vítimas fatais de bebidas falsificadas com metanol no estado de São Paulo.Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o esquema criminoso envolvia uma distribuidora em São Bernardo do Campo, que falsificava bebidas de marcas conhecidas utilizando álcool combustível adulterado. O produto era adquirido em uma rede de postos do ABC paulista.A Polícia Civil investiga a possibilidade de envolvimento de organizações criminosas na produção e distribuição das bebidas. A maioria dos casos foi registrada em São Bernardo do Campo e na capital paulista, mas há ocorrências também em outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo.Em nota, o Hospital São Luiz Osasco informou que