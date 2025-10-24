Chope, música e diversão: Shopping Granja Vianna realiza sua 1ª Oktoberfest

Evento gratuito acontece entre os dias 24 e 26 de outubro e reúne gastronomia alemã, espaço kids e atrações musicais para todas as idades

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, será o palco da primeira Oktoberfest da região. A tradicional festa alemã da cerveja promete agitar o público no próximo fim de semana, com entrada gratuita, chope artesanal, gastronomia típica e uma programação musical diversificada.

Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping, o evento marca um momento especial para a região.

“Trazer a Oktoberfest pela primeira vez à Granja Vianna é motivo de grande alegria para nós. A festa representa uma oportunidade de celebração, convivência e boas experiências, reforçando nosso compromisso em oferecer eventos que valorizem o lazer e a cultura”, destacou.

A programação começa na sexta-feira (24), com gincanas temáticas e apresentações das bandas Steel Angel, Four Uest e do DJ Chapolin. No sábado (25), a animação continua com shows da banda Anima, além do retorno da Steel Angel e do DJ Chapolin. Já no domingo (26), sobem ao palco as bandas Dinoventa, Vim de Marte e Four Uest, que encerra o fim de semana com muita música e energia.

🍺 Chope, gastronomia e diversão

O evento reúne oito rótulos de chope artesanal, entre eles: Pilsen, Weiss, IPA, Neipa, Vinho, Dry Stout, Catarina Sour, Lager e Origens. As opções podem ser degustadas em copos de 450 ml a partir de R$ 18, ou no formato open bar por R$ 119 (compra antecipada pelo link da Total Ingressos).

A gastronomia também promete ser destaque, com pratos típicos da culinária alemã, como Choripan SauerKraut e Contrafilé Argentino com Kartoffelsalade, além das delícias da Quinta do Olivardo, como bolinho de bacalhau, salsicha portuguesa e pastel de Belém. Os pratos terão preço médio de R$ 40. A Davvero Gelato também estará presente, oferecendo seus gelatos 100% artesanais.

👧 Espaço kids e ambiente pet friendly

Com uma estrutura de 1.200 m², a Oktoberfest do Granja Vianna contará ainda com Espaço Kids gratuito, com monitores e brincadeiras para as crianças, enquanto os adultos aproveitam as atrações. O evento é pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus bichinhos de estimação.

📅 Serviço

Oktoberfest Shopping Granja Vianna

📍 Estacionamento G3 – Shopping Granja Vianna

📆 De 24 a 26 de outubro

🕒 Horários: sexta, das 16h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

🎟️ Entrada gratuita