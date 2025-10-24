Virada Cultural de Cotia reúne arte, música e inclusão social a partir desta sexta (24)

Com entrada gratuita, evento tem como objetivo acolher, provocar e conectar os participantes por meio de experiências artísticas e imersivas

Foto: Reprodução



A cidade de Cotia dá início nesta sexta-feira (24) à 2ª edição da Virada Cultural, que segue até domingo (26) com uma série de atividades artísticas e culturais abertas ao público.



O evento é organizado pelo Pontão de Cultura Instituto Ame e pela Contexto Produção Cultural, com apoio da Arte Conecta e do Ponto de Cultura Onde o Tempo é Arte.



Neste ano, a Virada amplia sua atuação com a criação de quatro estações culturais: Pontão de Cultura Instituto Ame, Associação Filantrópica Criança Feliz, Parque Cemucam e Comunidade Mandelinha.



Com entrada gratuita, a Virada Cultural de Cotia tem como objetivo acolher, provocar e conectar os participantes por meio de experiências artísticas e imersivas, promovendo a valorização da identidade local e o fortalecimento da inclusão social.



Programação



ESTAÇÃO INSTITUTO AME



24/10 - Sexta-feira, 9h às 21h e 25/10 - sábado, 9h às 16h



Atividades: Abertura do evento com o lançamento do livro "Sementeira" do escritor Célio Turino, divulgação do livro "Alma de Borboleta: Um Voo de Transformação, Liberdade e Resiliência com a Paralisia Cerebral" de Mariana Macedo, contação de histórias, cinema imersivo, poesia, artes visuais e oficinas coletivas, compondo experiências que estimulam a participação e a criatividade.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA CRIANÇA FELIZ



24/10 - Sexta-feira, 14h às 17h e 25/10 - sábado, 13h às 17h



Atividades: O dia 24 é dedicado à cultura hip hop, poesia falada e dança urbana. No dia 25, o Grupo Guaçatom apresenta exposição da trajetória do grupo e pocket show.



PARQUE CEMUCAM



25/10 - sábado e 26/10 - domingo, 9h às 17h



Atividades: Feira de artesanato, mostras visuais, apresentações musicais, rodas de capoeira e atividades infantis. Entre os nomes confirmados estão Irineu de Palmira, Inimar dos Reis, Adriana Ximenez, Fabinho Zabumbão, Orquestra OFAN e a banda Cidade em Chamas.



ESTAÇÃO MANDELINHA



26/10 - domingo, 13h às 18h



Atividades: A Comunidade Mandelinha encerra o circuito no domingo, 26, com apresentações de rap, oficinas de breaking, graffiti e intervenções lúdicas. O público também poderá assistir a shows de MC Gustavinho, DJ F3 e rapper Moyses, referência do hip hop inclusivo.