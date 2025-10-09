Rua em Caucaia do Alto terá restrição de tráfego para obras de drenagem

Motoristas devem seguir a ‘Operação Siga e Pare’ ou utilizar rua alternativa para evitar bloqueios

Foto: Reprodução

Entre os dias 13 e 17 de outubro, motoristas que passam pelo bairro Bosque dos Pereiras, em Caucaia do Alto, devem ficar atentos à restrição viária na rua Adriano Pires de Oliveira, entre os números 697 e 830.

A medida é necessária devido a obras de drenagem realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cotia.A restrição ocorrerá das 7h às 17h, período em que a ‘Operação Siga e Pare’ será adotada para controlar o fluxo de veículos no local. Para evitar bloqueios, a rua Guilhermina do Rosário Ferreira Albuquerque poderá ser utilizada como rota alternativa.Segundo a empresa responsável, a medida tem como objetivo garantir a segurança de trabalhadores, motoristas e pedestres durante a execução da obra. A sinalização adequada será disponibilizada, e o acesso de veículos de emergência será mantido.A Prefeitura de Cotia reforça a importância de atenção redobrada dos motoristas e pedestres durante o período de obras.