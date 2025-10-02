Em Brasília, Centro Humanizado de Cotia é pauta de encontro entre prefeito e Ministro da Saúde

Welington Formiga se reuniu com Alexandre Padilha para discutir investimentos e garantir funcionamento do centro com 35 especialidades médicas

Foto: Divulgação

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, esteve em Brasília nesta quarta-feira (1º) e se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar da destinação de recursos para o setor de saúde do município.



O ministro Alexandre Padilha reforçou o apoio federal. "O presidente Lula está investindo ainda mais em Cotia, estamos fazendo muita coisa lá. Esse centro humanizado tem especialistas que levam atendimento especializado, exames de especialidade, que a população está esperando há tanto tempo."



O encontro contou também com a participação do Deputado Federal Alencar Santana e do Secretário de Licitação e Logística de Cotia, Márcio Dola.



Uma das principais pautas do encontro foi o Centro Humanizado de Saúde, projeto que prevê atendimento especializado à população com diversas especialidades médicas.Em publicação nas redes sociais, o prefeito destacou a importância da iniciativa.