Em Brasília, Centro Humanizado de Cotia é pauta de encontro entre prefeito e Ministro da Saúde

Welington Formiga se reuniu com Alexandre Padilha para discutir investimentos e garantir funcionamento do centro com 35 especialidades médicas
|Foto: Divulgação
O prefeito de Cotia, Welington Formiga, esteve em Brasília nesta quarta-feira (1º) e se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar da destinação de recursos para o setor de saúde do município.
Uma das principais pautas do encontro foi o Centro Humanizado de Saúde, projeto que prevê atendimento especializado à população com diversas especialidades médicas.
Em publicação nas redes sociais, o prefeito destacou a importância da iniciativa. "Cotia precisa de um Centro Humanizado de Saúde com 35 especialidades e com alas voltadas para PCDs, TEA, síndromes, crianças, idosos e mulheres. Acabei de ser atendido pelo Ministro da Saúde Alexandre Padilha e firmamos este grande compromisso! Queremos o nosso Centro de Humanização como modelo para a saúde pública no Brasil."
O ministro Alexandre Padilha reforçou o apoio federal. "O presidente Lula está investindo ainda mais em Cotia, estamos fazendo muita coisa lá. Esse centro humanizado tem especialistas que levam atendimento especializado, exames de especialidade, que a população está esperando há tanto tempo."
O encontro contou também com a participação do Deputado Federal Alencar Santana e do Secretário de Licitação e Logística de Cotia, Márcio Dola.
O objetivo do município, segundo Formiga, é que o Centro Humanizado se torne "referência nacional em atendimento público de saúde".