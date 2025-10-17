Idosa de 84 anos é surpreendida com “doação indevida” de R$ 320 em conta da Vivo

A operadoraenviou para, morador dacobranças nos meses de agosto e setembro com valores muito acima do habitual. As contas são do telefone fixo da residência de sua mãe,Mensalmente, Miguel pagava R$ 28 pelos serviços da Vivo. No entanto, as faturas de agosto e setembro chegaram no valor de R$ 348 cada, incluindo umaidentificada comoAo procurar a operadora para esclarecer a situação, Miguel foi informado de que o valor correspondia a uma doação para a instituição “Lar de Maria”, localizada em Santo André (SP). O idoso, no entanto, garante que não autorizou nenhuma doação e busca agora a revisão das contas, que permanecem em aberto devido ao impasse., relatou Miguel aoO idoso também demonstra preocupação com a possível interrupção do serviço. Segundo ele, sua mãe depende exclusivamente do telefone fixo para comunicação, especialmente por conta de problemas de saúde., desabafou.O advogado especialista em direito do consumidor, Denílson Moura, explica que o caso se enquadra no que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) chama de “fato do serviço”. De acordo com ele, houve uma falha por parte da Operadora Vivo que, explicou.O advogado ainda detalhou que, para se defender, a operadora precisaria provar consentimento inconteste do consumidor ou que a falha foi causada por terceiros (condições que, segundo ele, não se aplicam ao caso)., acrescentou.Procurada pelo, a Vivo se manifestou sobre o caso e informou que entrou em contato com o cliente para prestar esclarecimentos e buscar uma solução.A operadora destacou ainda que coloca o clienteO Lar de Maria foi procurado, mas até o fechamento desta matéria não havia retornado o contato da reportagem.















