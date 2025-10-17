Cotia terá unidades de saúde abertas neste sábado (18) para vacinação

Ação acontece em 5 UBSs, das 8h às 16h, e inclui imunização contra Febre Amarela para pessoas com até 59 anos

Foto: Reprodução

O Dia D de vacinação em Cotia será realizado neste sábado (18) em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Atalaia, Caucaia do Alto, Assa, Portão e Caputera, das 8h às 16h.

Durante a ação, será possível atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de até 14 anos, além de receber a vacina contra a Febre Amarela para pessoas de até 59 anos.Para ser vacinado, basta comparecer à UBS com documento oficial e CPF. No caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória.As UBSs funcionam normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para atualização de vacinas fora do Dia D.A Secretaria de Saúde de Cotia reforça que a imunização é fundamental para proteger a população contra doenças preveníveis por vacinas.A campanha segue até 31 de outubro, intensificando a aplicação de doses previstas pelo Plano Nacional de Vacinação.O imunizante é indicado para pessoas entre nove meses e 59 anos. Quem tiver mais de 59 anos precisa de indicação médica para receber a dose. Para crianças, a primeira dose é aplicada aos nove meses e a segunda aos quatro anos. Após essa idade, a vacina é aplicada em dose única. Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose antes dos cinco anos, deverá receber uma dose adicional, respeitando um intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses.