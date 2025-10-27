Furto em loja das Americanas termina com 3 presos e produtos recuperados em Cotia

Policiais impediram a fuga dos criminosos e recuperaram dezenas de itens furtados, entre roupas, chocolates e eletrônicos

Foto: PMSP

A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste domingo (26), três homens em flagrante após um furto em andamento em uma unidade das Lojas Americanas, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Cotia.

3 liquidificadores

85 unidades de chocolate

7 pares de chinelos

21 desodorantes

65 peças de roupa íntima

13 frascos de amaciante

Os suspeitos tentaram fugir e se esconder dentro do estabelecimento, mas foram localizados durante uma varredura das equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.Durante patrulhamento ostensivo, os policiais foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para verificar a ocorrência de um furto em andamento na loja.Ao se aproximar do local, a equipe flagrou um homem saindo do interior do estabelecimento com uma bolsa preta nas mãos.Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido após breve perseguição.Durante a abordagem, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Dentro da bolsa, os policiais encontraram diversos produtos furtados, como chocolates e itens de higiene pessoal.Enquanto a equipe retornava à entrada da loja, um segundo homem foi detido ao tentar sair do local carregando um saco com mais mercadorias. Ele também resistiu à ação policial e precisou ser contido com uso moderado da força.Neste momento, um terceiro envolvido, ao notar a presença das equipes, voltou para o interior da loja, baixou a porta de aço e se escondeu. Um quarto suspeito conseguiu fugir e não foi localizado até o encerramento da ocorrência.Com o apoio de outras viaturas do 33º BPM/M, os policiais realizaram uma incursão tática dentro do comércio. Após varredura minuciosa, o terceiro homem foi encontrado escondido entre móveis no segundo andar, na área de estoque.Durante a tentativa de fuga, o homem sofreu pequenos cortes nas mãos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia. No local, recebeu atendimento médico e foi liberado, apresentando apenas escoriações leves.Entre os itens furtados e recuperados pela Polícia Militar estavam:As mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R$ 2.700.Os três suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Cotia, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante por furto qualificado e resistência.