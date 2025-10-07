Cotia tem baixa transparência em obras e uso de recursos públicos, aponta estudo

Levantamento do Índice de Transparência e Governança Pública 2025 mostra que o município não divulga informações sobre obras e emendas parlamentares

Foto: Prefeitura de Cotia

A cidade de Cotia aparece entre os municípios com pior desempenho em transparência e governança pública na região Oeste da Grande São Paulo, segundo a edição 2025 do Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) Municipal, divulgado pelo Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP) com apoio técnico da Transparência Internacional – Brasil.

Melhores colocados: São Paulo (76,3), Osasco (75,6) e Itapevi (63,1) — todos “bons”.

Piores colocados: Pirapora do Bom Jesus (28,0), Carapicuíba (25,3) e Cotia (21,5) — todos “ruins”.

Nenhum município atingiu a faixa “ótimo”.

regulamentação da Lei Anticorrupção,

publicação integral de informações sobre emendas parlamentares,

abertura de bases de dados acessíveis,

fortalecimento de mecanismos de integridade e participação social da população.

O levantamento avaliou a capital paulista e os 12 municípios do, analisando mais de 80 critérios relacionados a leis, plataformas de acesso à informação, gestão de obras, finanças públicas e mecanismos de participação social.Em comparação com a edição anterior, de 2024, os municípios da região registraram queda média de 13,7 pontos, indicando retrocesso na transparência de gestão financeira e orçamentária.Em Cotia, o índice caiu de 51,1 pontos em 2024 para 21,5 pontos em 2025, classificando o município na faixa “ruim” do ranking estadual.Entre os principais problemas apontados, o estudo destacou que nenhum dos municípios avaliados divulga integralmente informações sobre emendas parlamentares recebidas. Cotia, junto com Araçariguama e Carapicuíba, não disponibiliza nenhum dado sobre emendas ao orçamento municipal.Na dimensão de obras públicas, Cotia também zerou, não oferecendo informações sobre a execução física ou financeira de obras, assim como Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista. Apenas a capital paulista apresentou dados completos sobre obras em execução., afirma Goia Tumbiolo, vice-presidente do Observatório Social do Brasil – São Paulo.Procurada, a prefeitura de Cotia não se manifestou dentro do prazo estipulado. O espaço segue aberto.O ITGP 2025 atribuiu notas de 0 a 100 aos municípios e classificou as prefeituras em cinco faixas: “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”. A média da Grande São Paulo foi de 45,5 pontos, considerada regular, mas 4,6 pontos menor que em 2024.Medidas urgentes recomendadasO estudo reforça que é urgente que as prefeituras adotem medidas concretas para aumentar a transparência, como:A avaliação do ITGP considera disponibilidade de plataformas acessíveis, controle social, acesso a dados de licitações, contratos, obras, finanças e orçamento, além de canais de participação cidadã, como denúncias anônimas, solicitações de informações e participação na discussão do orçamento municipal.