Grande evento de karatê em Cotia reúne centenas de atletas e celebra legado do Sensei Atílio

Evento organizado pela Associação Muguenkan reuniu cidades da região e homenageou legado do mestre de karatê

Foto: Reprodução

A cidade de Cotia foi palco de um grande evento de karatê neste fim de semana: o Torneio Sensei Atílio, organizado pela Associação Muguenkan. Mais de 260 atletas de diversas cidades da região participaram da competição, que contou com público superior a 500 pessoas.



Porfessor Roberto com seus alunos do Projeto Resgate. Foto: Reprodução

O evento foi comandado pelo Professor Gilson, Kodansha da Associação Muguenkan, da qual Sensei Atílio era vice-presidente. Vários senseis de diferentes cidades também estiveram presentes, destacando a importância de manter viva a essência do karatê e sua filosofia de harmonia e disciplina.



Entre os convidados estiveram o Secretário de Esportes, Eduardo Nascimento, e o Vereador Marcinho Prates, que ressaltaram a relevância do karatê na transformação social e no desenvolvimento de valores como respeito, dedicação e superação.



Segundo os organizadores, o torneio não apenas promoveu competições de alto nível, mas também fortaleceu laços entre atletas, professores e famílias, mantendo aceso o legado do Sensei Atílio na comunidade do karatê paulista.

Representantes de cidades como Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Itapevi, Jandira, Barueri, São Paulo, Osasco, Santana de Parnaíba e Embu estiveram presentes, celebrando o esporte e homenageando a família do saudoso Sensei Atílio Domingues.O Projeto Resgate, liderado pelo professor Roberto, marcou presença com atletas de Caucaia do Alto e de Ibiúna, reforçando a integração regional através do karatê.