Golpistas prometiam revisão de aposentadoria e roubavam dinheiro de idosos

Polícia prendeu grupo que aplicava golpes em aposentados; até 18 vítimas tiveram prejuízos de R$ 9 mil a R$ 80 mil

Foto: SSP





A Polícia Civil desarticulou, na quarta-feira (29), uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos, prometendo a revisão de aposentadorias e benefícios sociais, mas usando os dados das vítimas para contratar empréstimos consignados em seus nomes. A ação ocorreu em Taboão da Serra.

Segundo as investigações, a associação criminosa era liderada por uma mulher que se passava por advogada. O grupo mirava idosos vulneráveis e com baixa escolaridade, oferecendo ações judiciais de revisão de aposentadoria ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), sem apresentar qualquer documento de procuração que comprovasse os supostos processos.Com os dados obtidos, os criminosos contratavam empréstimos e transferiam o dinheiro para suas próprias contas. Até o momento, foram identificadas 18 vítimas, com prejuízos que variam entre R$ 9 mil e R$ 80 mil por pessoa. Durante as diligências, a polícia apreendeu 50 carteiras de trabalho que estavam em posse do grupo.Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de quatro suspeitos, que foram detidos e permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado no Setor de Investigações Gerais (SIG) de Taboão da Serra como captura de procurado, cumprimento de mandado e localização e apreensão de objetos.