Dia de Finados terá missas campais, balões e música ao vivo em Cotia

Cemitérios do município recebem programação especial com momentos de fé, homenagens e atividades para toda a família

Foto: Vagner Santos

No próximo domingo, 2 de novembro, Cotia terá uma programação especial para celebrar o Dia de Finados, com missas campais, música ao vivo, soltura de balões e outras atividades que unem fé, memória e emoção.

Cemitério Jardim das Flores – 11h | celebrada pelo Padre Thiago Jordão | Rua José Menino, 20, Parque Rincão

Cemitério de Caucaia do Alto – 11h | celebrada pelo Padre José Maria | Rua Joaquim Pires de Oliveira, 117, Centro

Cemitério Central – 15h | celebrada pelos Padres Marcelo e Mauro | Av. Nossa Senhora de Fátima, 39, Centro

Cemitério Novo Maranhão – 15h | celebrada pelos Padres Franklin e Severino | Estrada dos Victors, 652, Recanto dos Victors



Além das missas, o Cemitério Jardim das Flores contará com atrações especiais, como música ao vivo, pintura facial e a tradicional soltura de balões.



A atividade também será realizada no Cemitério de Caucaia do Alto, simbolizando a esperança, o amor e a lembrança que permanecem eternos.



A programação é aberta à comunidade e busca oferecer momentos de reflexão e união, transformando a saudade em luz e fortalecendo a fé daqueles que participam das homenagens.





O tema da celebração será, reforçando a lembrança dos entes queridos que permanecem vivos na memória e no coração dos familiares.As cerimônias religiosas acontecerão em quatro cemitérios do município, em horários distintos: