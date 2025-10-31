Famílias de baixa renda de Cotia e região receberão caixas-d’água gratuitas da Sabesp

Programa Reserva Certa garante instalação do equipamento em residências vulneráveis para ampliar a segurança no abastecimento

Foto: Sabesp / Reprodução

Famílias de baixa renda de Cotia e de outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo serão beneficiadas com a instalação gratuita de caixas-d’água pela Sabesp.

A ação faz parte do Programa Reserva Certa, criado para auxiliar moradores que não possuem reservatórios em casa e garantir uma reserva mínima para o consumo diário.Segundo a companhia, o projeto tem como objetivo reduzir os impactos da redução de pressão noturna, medida determinada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) para preservar os mananciais que abastecem a Grande São Paulo.A iniciativa também contribui para que as famílias tenham maior segurança em situações de manutenção na rede ou interrupções temporárias do fornecimento.Serão atendidas as residências cadastradas nas tarifas sociais da Sabesp ( categorias Vulnerável, Social e Social 2), localizadas em áreas mais altas ou distantes do sistema de abastecimento, onde a recuperação da pressão costuma ser mais lenta.A Sabesp ficará responsável por toda a instalação do equipamento, após vistoria técnica que avaliará as condições do imóvel. O serviço é gratuito, e o agendamento será feito diretamente com os moradores.O programa segue as normas da NBR 5626, que exige que todas as residências tenham caixa-d’água instalada e conectada às torneiras e chuveiros. Isso evita a falta de abastecimento em casos de manutenções, quedas de energia, furtos ou vandalismo.Além da entrega e instalação, as equipes da Sabesp também farão orientações técnicas sobre o uso adequado e a limpeza periódica dos reservatórios, que é recomendada a cada seis meses.Os clientes podem verificar se estão cadastrados em alguma das tarifas sociais diretamente na conta de água ou pelos canais oficiais de atendimento da Sabesp.