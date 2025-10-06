Mulheres mantidas reféns são resgatadas de cativeiro em Cotia

Ação da Guarda Civil resultou na prisão de três criminosos e na libertação das vítimas em casa usada como cativeiro

Três mulheres foram libertadas de um cativeiro e três criminosos presos após uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia. O caso aconteceu na sexta-feira (3).

Os guardas de Cotia foram acionados pelo comando da GCM de Vargem Grande Paulista, que informou sobre um roubo em andamento na cidade com retenção de vítimas. Segundo a GCM, um grupo formado por quatro criminosos havia rendido mulheres que estavam em um veículo.Com base no rastreamento do celular de uma das vítimas, as equipes localizaram o veículo roubado em uma rua do bairro Quinta dos Angicos. Ao verem os agentes, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados.Na casa indicada, os guardas localizaram mais um integrante da quadrilha e as três vítimas mantidas em cativeiro no andar superior do imóvel.Os três criminosos foram presos e levados à Delegacia de Polícia de Cotia. Os veículos foram apreendidos, e o caso segue sob investigação.Não há informações sobre o 4º integrante da quadrilha.