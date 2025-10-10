Etec de Cotia abre inscrições para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026; conheça os cursos

Inscrições para o vestibulinho vão até 3 de novembro

Etec Cotia. Foto: Google Street Views

Por Daniel Harzer





A Escola Técnica Estadual (Etec) de Cotia está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026 até o dia 3 de novembro, às 15h. A prova será aplicada em 30 de novembro, e a taxa de inscrição é de R$ 29,00.





O processo seletivo, organizado pelo Centro Paula Souza, é destinado a estudantes que estão no 9º ano do Ensino Fundamental ou que já concluíram ou cursam o Ensino Médio.





O edital também prevê condições especiais de prova para candidatos com deficiência e a utilização do nome social para pessoas transgênero.