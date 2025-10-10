Etec de Cotia abre inscrições para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026; conheça os cursos

Daniel Harzer

Inscrições para o vestibulinho vão até 3 de novembro

Etec Cotia. Foto: Google Street Views

Por Daniel Harzer

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Cotia está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 1º semestre de 2026 até o dia 3 de novembro, às 15h. A prova será aplicada em 30 de novembro, e a taxa de inscrição é de R$ 29,00.

O processo seletivo, organizado pelo Centro Paula Souza, é destinado a estudantes que estão no 9º ano do Ensino Fundamental ou que já concluíram ou cursam o Ensino Médio. 

O edital também prevê condições especiais de prova para candidatos com deficiência e a utilização do nome social para pessoas transgênero.

Na Etec de Cotia, os cursos disponíveis são:

  • Ensino Médio com Habilitação Profissional em Técnico em Administração – período manhã, com 80 vagas;
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – período tarde, com 40 vagas;
  • Cursos técnicos noturnos: Técnico em Administração e Técnico em Contabilidade, ambos com 40 vagas.

📅 Próximas etapas do processo seletivo:

  • Até 3 de novembro, às 15h – período de inscrições;
  • 25 de novembro, a partir das 15h – divulgação dos locais de prova;
  • 30 de novembro, às 13h30 – realização da prova do Vestibulinho.

Mais informações sobre o processo seletivo e os cursos oferecidos estão disponíveis no site oficial: vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem