Engavetamento entre carreta, caminhão e carro complica trânsito no Rodoanel

Acidente foi registrado nesta terça-feira (21) em Osasco

Foto: Artesp

Um engavetamento envolvendo uma carreta, um caminhão e um veículo utilitário causou transtornos no tráfego do Rodoanel Mário Covas, em Osasco, na tarde desta terça-feira (21).

O acidente ocorreu por volta das 11h, no km 23 da pista interna, e deixou uma pessoa com ferimentos leves.De acordo com informações preliminares, os veículos seguiam no sentido interno da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiram.Após o impacto, os motoristas permaneceram no local até a chegada do apoio da concessionária responsável pelo trecho.A carreta ficou posicionada sobre a defensa metálica, exigindo a atuação de um guincho para a remoção do veículo.Às 14h, equipes da concessionária trabalhavam na retirada da carreta, o que contribuiu para a formação de mais de 3 quilômetros de congestionamento.Apesar da gravidade do engavetamento, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local.