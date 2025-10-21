Evento ciclístico gratuito vai unir Cotia e Carapicuíba com esporte e sustentabilidade

Com saída simultânea nas duas cidades, evento incentiva o uso da bicicleta, hábitos saudáveis e a valorização da cultura local; veja como se inscrever

Imagem ilustrativa

Em parceria, Cotia e Carapicuíba abrem as inscrições para o 1º Pedalando Sem Fronteiras, evento gratuito que vai unir as cidades em um grande passeio ciclístico de integração, sustentabilidade e cultura.

Carapicuíba: CEEAC Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2005)

Cotia: CEMUCAM (Rua Mesopotâmia – Jardim Passárgada)



Serviço



Evento: 1º Pedalando Sem Fronteiras

Data: 16 de novembro (domingo)

Concentração: 7h30 | Saída: 8h

Pontos de partida: CEEAC Tancredão (Carapicuíba) e CEMUCAM (Cotia)

Parada técnica: CES Carapicuíba (10 horas)

Chegada: Praça da Aldeia

