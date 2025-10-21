Evento ciclístico gratuito vai unir Cotia e Carapicuíba com esporte e sustentabilidade

Com saída simultânea nas duas cidades, evento incentiva o uso da bicicleta, hábitos saudáveis e a valorização da cultura local; veja como se inscrever
|Imagem ilustrativa
Em parceria, Cotia e Carapicuíba abrem as inscrições para o 1º Pedalando Sem Fronteiras, evento gratuito que vai unir as cidades em um grande passeio ciclístico de integração, sustentabilidade e cultura.
A atividade acontece no domingo, 16 de novembro, com concentração às 7h30 e largada às 8h.
Aberto a participantes de todas as idades, o evento incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, estimula hábitos saudáveis e promove a convivência entre os municípios.
Os ciclistas poderão escolher entre dois pontos de partida simultâneos:
- Carapicuíba: CEEAC Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2005)
- Cotia: CEMUCAM (Rua Mesopotâmia – Jardim Passárgada)
Durante o trajeto, os grupos farão uma parada no Centro de Educação para a Sustentabilidade (CES), em Carapicuíba, onde haverá reidratação e atividades ambientais. O percurso termina na Praça da Aldeia, com entrega de medalhas, apresentações culturais, comidas típicas e sorteios.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/57yth96y. Para participar, é necessário declarar aptidão física e autorizar o uso de imagem. Menores de idade devem estar acompanhados ou apresentar autorização de um responsável.
Serviço
Evento: 1º Pedalando Sem Fronteiras
Data: 16 de novembro (domingo)
Concentração: 7h30 | Saída: 8h
Pontos de partida: CEEAC Tancredão (Carapicuíba) e CEMUCAM (Cotia)
Parada técnica: CES Carapicuíba (10 horas)
Chegada: Praça da Aldeia