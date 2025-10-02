Cotia terá rolimã, futsal feminino e reinauguração de complexo esportivo neste fim de semana

Cidade recebe eventos que unem diversão, esporte e inclusão, com caminhada da Pessoa Idosa, futsal feminino e espaço revitalizado para atividades físicas
|Foto: Secom Cotia
Cotia terá um fim de semana repleto de atividades para todas as idades. Entre os eventos confirmados estão a reinauguração do Complexo Esportivo Arakan, a Caminhada da Pessoa Idosa, o Rolimã Fest Cotia e mais uma rodada do FutDelas, campeonato de futsal feminino.
Caminhada da Pessoa Idosa
A programação começa no sábado (4/10), com a Caminhada da Pessoa Idosa, em celebração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa e ao Dia Nacional do Idoso (1º/10). A concentração será às 7h, em frente à Praça da Matriz, com saída prevista para às 8h em direção ao recinto de evento em frente à Prefeitura, no Jardim Nomura.
Durante a concentração e a chegada, os participantes farão alongamento guiado por um educador físico. Organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ação deste ano tem como tema: “Envelhecer com Dignidade é Direito de Todos”.
Reinauguração do Complexo Esportivo Arakan
Ainda no sábado, às 11h, a Prefeitura de Cotia realizará a reinauguração do Complexo Esportivo Arakan, no bairro Parque Turiguara. O espaço passou por revitalização completa e contará com playground, pista de caminhada, quiosques, quadras com grama sintética, academia ao ar livre e ginásio de esportes coberto, disponível para toda a população.
Rolimã Fest Cotia
No domingo (5/10), das 9h às 17h, será realizado o Rolimã Fest Cotia, evento que combina aventura, adrenalina e nostalgia. A programação ocorre na Avenida Professor Joaquim Barreto (descida do Atalaia). A praça de alimentação será administrada pela Ong Voluntários do Bem Cor, e o valor arrecadado será destinado à própria instituição.
FutDelas
Ainda no domingo, o Ginásio de Esportes de Cotia, próximo ao Mercado Municipal, receberá mais uma rodada do FutDelas, o maior campeonato de futsal feminino da região. As partidas terão início às 9h e seguem até às 18h, reunindo mais de 20 equipes de diversas cidades.
O campeonato, organizado por um grupo de mulheres entusiastas do futsal, busca promover inclusão, dar visibilidade ao esporte feminino, fomentar competitividade e oferecer um ambiente seguro e estruturado para a prática esportiva.