Cotia terá rolimã, futsal feminino e reinauguração de complexo esportivo neste fim de semana

Cidade recebe eventos que unem diversão, esporte e inclusão, com caminhada da Pessoa Idosa, futsal feminino e espaço revitalizado para atividades físicas

Foto: Secom Cotia

Cotia terá um fim de semana repleto de atividades para todas as idades. Entre os eventos confirmados estão a reinauguração do Complexo Esportivo Arakan, a Caminhada da Pessoa Idosa, o Rolimã Fest Cotia e mais uma rodada do FutDelas, campeonato de futsal feminino.

A programação começa no sábado (4/10), com a Caminhada da Pessoa Idosa, em celebração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa e ao Dia Nacional do Idoso (1º/10). A concentração será às 7h, em frente à Praça da Matriz, com saída prevista para às 8h em direção ao recinto de evento em frente à Prefeitura, no Jardim Nomura.Durante a concentração e a chegada, os participantes farão alongamento guiado por um educador físico. Organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ação deste ano tem como tema: “Envelhecer com Dignidade é Direito de Todos”.Ainda no sábado, às 11h, a Prefeitura de Cotia realizará a reinauguração do Complexo Esportivo Arakan, no bairro Parque Turiguara. O espaço passou por revitalização completa e contará com playground, pista de caminhada, quiosques, quadras com grama sintética, academia ao ar livre e ginásio de esportes coberto, disponível para toda a população.No domingo (5/10), das 9h às 17h, será realizado o Rolimã Fest Cotia, evento que combina aventura, adrenalina e nostalgia. A programação ocorre na Avenida Professor Joaquim Barreto (descida do Atalaia). A praça de alimentação será administrada pela Ong Voluntários do Bem Cor, e o valor arrecadado será destinado à própria instituição.Ainda no domingo, o Ginásio de Esportes de Cotia, próximo ao Mercado Municipal, receberá mais uma rodada do FutDelas, o maior campeonato de futsal feminino da região. As partidas terão início às 9h e seguem até às 18h, reunindo mais de 20 equipes de diversas cidades.O campeonato, organizado por um grupo de mulheres entusiastas do futsal, busca promover inclusão, dar visibilidade ao esporte feminino, fomentar competitividade e oferecer um ambiente seguro e estruturado para a prática esportiva.