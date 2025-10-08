‘De Olho no Copo’: ação mobiliza Procons municipais em bares e restaurantes

Mobilização estadual vai orientar comerciantes e consumidores sobre prevenção a bebidas adulteradas e consumo responsável

O Governo de São Paulo vai realizar, na próxima sexta-feira (10), uma grande mobilização estadual envolvendo Procons municipais conveniados de todas as regiões do estado.

A ação, batizada de #DeOlhoNoCopo, será voltada à orientação de bares, restaurantes e adegas sobre a venda e o consumo responsável de bebidas alcoólicas, em meio às recentes investigações sobre casos de adulteração com metanol.Entre 18h e 22h, equipes do Procon-SP e de Procons municipais estarão em campo, de forma simultânea, em dezenas de cidades. O objetivo é orientar comerciantes e consumidores sobre os cuidados necessários na hora de comprar, vender e consumir bebidas alcoólicas., afirmou o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.Além da orientação presencial, a mobilização também pretende esclarecer a população sobre os critérios usados pela força-tarefa do Governo de SP que vem investigando e interditando estabelecimentos onde foram encontradas bebidas adulteradas.Durante a ação #DeOlhoNoCopo, os agentes do Procon vão orientar empresários sobre práticas seguras de gestão e controle de fornecedores, como a exigência de Nota Fiscal eletrônica, verificação da origem dos produtos, armazenamento adequado e atenção a sinais de adulteração.Já os consumidores receberão informações sobre seus direitos e deveres, além de orientações sobre consumo responsável. O Procon-SP reforça que o Código de Defesa do Consumidor garante a segurança, a qualidade e a transparência nas relações comerciais — seja na compra em supermercados ou no consumo direto em bares e restaurantes.A mobilização ocorrerá em todas as regiões de São Paulo, com destaque para pontos de grande concentração de bares na Capital. Nas cidades onde o Procon-SP possui núcleos regionais, as atividades também serão realizadas com apoio local, incluindo Santos, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba.completou Orsatti.