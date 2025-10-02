Fim da obrigatoriedade de autoescolas: CNH poderá ser obtida com instrutores credenciados

Consulta pública propõe flexibilizar a formação de motoristas, permitindo aulas teóricas e práticas com instrutores credenciados e redução de custos

Foto: Agência Brasil

O Ministério dos Transportes abriu nesta quinta-feira (2) uma consulta pública para discutir mudanças nas regras de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fim da carga horária mínima obrigatória de 20 horas-aula práticas;

Candidatos poderão escolher centros de formação de condutores ou instrutores autônomos;

Instrutores autônomos deverão ser credenciados pelos Detrans estaduais;

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) permitirá formação digital desses profissionais;

Ampliação das formas de oferta de aulas teóricas, inclusive em formato digital.

A proposta visa ampliar a liberdade do candidato, permitindo que ele escolha diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão obrigatórios.Entre as principais alterações está a possibilidade de contratar instrutores autônomos credenciados, dispensando a obrigatoriedade de frequentar uma autoescola.A medida busca reduzir custos e burocracia, atualmente apontados como entraves para milhões de brasileiros que ainda dirigem sem habilitação.Segundo o ministro do Transportes, Renan Filho,Ele acrescentou que a proposta dará ao cidadão, com o objetivo de democratizar o acesso à CNH e tornar o trânsito mais seguro.O governo federal projeta que a flexibilização na formação de motoristas pode reduzir o custo da CNH em até 80%, considerando a adoção de formatos digitais para a teoria e a dispensa da carga horária mínima obrigatória de 20 horas-aula práticas.A minuta do projeto ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa + Brasil, onde qualquer cidadão poderá enviar sugestões e contribuições. Após esse período, a proposta seguirá para análise do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).