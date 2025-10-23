PM apreende arma e drogas durante ação em residência de Cotia

Denúncia anônima levou policiais a localizar pistola, maconha e objetos para venda de entorpecentes

Foto: PMSP

Na noite de quarta-feira (22), policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em ação baseada em denúncia anônima, localizaram uma arma de fogo e entorpecentes em uma residência no município de Cotia, em São Paulo.

Durante a operação, realizada pela Força Tática, os policiais visualizaram, por uma janela aberta, uma pistola sobre um móvel e sentiram forte odor de drogas.Na revista do imóvel, foram encontrados 117 gramas de maconha, uma pistola 9mm, duas balanças de precisão e embalagens utilizadas para preparo e comercialização de drogas.Todo o material apreendido foi encaminhado ao Distrito Policial local, onde a ocorrência foi registrada como localização e apreensão de objetos.