Campanha alerta sobre o perigo do cerol e doa antenas de proteção em homenagem a cotiano

Ação presta homenagem a Fábio Chan, morador de Cotia que perdeu a vida após ser atingido por uma linha de pipa com cerol

Fábio Chan morreu após acidente com linha de pipa em setembro deste ano. Foto: Arquivo Pessoal

que morreu em setembro vítima de uma linha de pipa com cerol, familiares e amigos promovem nesta quarta-feira (15/10) a Campanha de Conscientização “Antena Salva Vidas”. Em memória de Fábio Carvalho Chan, comerciante de 44 anos de Cotiafamiliares e amigos promovem nesta quarta-feira (15/10) a Campanha de Conscientização “Antena Salva Vidas”.

Das 9h às 12h, na Praça Central de Cotia (em frente à loja Marbru, ao lado do cemitério central);

Das 16h às 20h, em frente à Prefeitura Municipal de Cotia, próximo à feira noturna.





Voluntários também distribuirão materiais informativos e conversarão com os moradores sobre os perigos do cerol — mistura de vidro moído e cola — e da linha chilena, que são proibidos por lei, mas ainda usados em brincadeiras com pipas.



Segundo os organizadores, a iniciativa busca transformar a dor em prevenção e amor ao próximo, honrando a memória de Fábio Chan e chamando atenção das autoridades para a necessidade de tornar o uso da antena de proteção obrigatório por lei.



“Essa é uma homenagem que salva vidas. Queremos evitar que outras famílias passem pela mesma tragédia que vivemos”, destacam os familiares de Fábio.









O caso que comoveu Cotia



Fábio Chan, que era proprietário de um mercadinho no Jardim Cotia, morreu no dia 14 de setembro de 2025, após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol enquanto pilotava uma motocicleta na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na entrada de Santos, no litoral paulista.





Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu em parada cardiorrespiratória e levado à UPA Central, mas não resistiu.



O caso foi registrado como homicídio culposo na Central de Polícia Judiciária de Santos. De acordo com o boletim de ocorrência, ninguém foi encontrado soltando pipas na região no momento do acidente.



Desde então, familiares e amigos vêm mobilizando a comunidade de Cotia em ações de conscientização, com a esperança de que a tragédia de Fábio sirva de alerta e contribua para salvar outras vidas.

A ação tem como objetivo alertar a população sobre os riscos do uso de cerol e linha chilena e incentivar o uso da antena de proteção em motocicletas.A mobilização será realizada em dois pontos da cidade e em dois horários diferentes:Durante a campanha, serão doadas 500 antenas fixas gratuitamente a motociclistas, como forma de promover a segurança e prevenir novos acidentes.