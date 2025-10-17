Cotia antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor para segunda-feira, 27 de outubro

Medida permite emendar a data com o fim de semana; expediente será normal na terça-feira, dia 28

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia antecipará o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, oficialmente comemorado em 28 de outubro (terça-feira), para a segunda-feira, dia 27.

A medida permitirá que o funcionalismo municipal emende a folga com o fim de semana.Com a mudança, o expediente será normal no dia 28, tanto para os órgãos quanto para as entidades da administração pública municipal.A decisão foi formalizada por meio de decreto assinado pelo prefeito Welington Formiga. O documento estabeleceu o calendário de feriados e ponto facultativos para 2025