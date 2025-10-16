Carga de linguiça avaliada em R$ 22 mil é recuperada pela Polícia Civil de Cotia

Dois suspeitos foram presos após roubo de mercadoria destinada a atacadista em Cotia

Foto: Reprodução / Polícia Civil de Cotia

Nesta quarta-feira (15), uma carga de 53 caixas de linguiça, avaliada em R$ 22.130,00, foi recuperada pela Polícia Civil de Cotia na cidade de Itapevi, pouco tempo após ter sido roubada. A mercadoria, produzida por uma empresa de Bragança Paulista, tinha como destino o Assaí Atacadista, em Cotia.

De acordo com a polícia, as vítimas do roubo informaram aos agentes da Delegacia de Cotia aproximadamente onde a carga poderia ter sido deixada. Com o apoio de sistemas de localização e de outras equipes, os agentes seguiram até o endereço indicado, na Travessa da Rua Lázaro Toledo de Queiroz, em Itapevi.Durante diligência, um dos suspeitos foi abordado e indicou que a carga estava armazenada em uma residência próxima. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram a mercadoria e um segundo suspeito, que se entregou e admitiu ser responsável pelo roubo.Na residência também foram apreendidos dois celulares, além de outros dois que os suspeitos possuíam no momento da abordagem.As vítimas reconheceram formalmente os suspeitos como autores do roubo, que foi caracterizado como roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Os aparelhos celulares e as mercadorias foram apreendidos e devolvidos às vítimas.A Polícia Civil instaurou inquérito para investigação, solicitando ainda imagens de monitoramento de um lava-rápido indicado por um dos suspeitos, como parte das diligências complementares.