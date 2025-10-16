Ação em São Paulo oferece exames gratuitos e conscientização sobre osteoporose

População poderá participar de ação gratuita com exames e informações sobre prevenção e tratamento da osteoporose; ação acontece na Estação Brás

A Estação Brás, em São Paulo, será palco de uma grande mobilização neste domingo (20 de outubro) em alusão ao Dia Mundial da Osteoporose. A ação, promovida pela Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO), acontece das 9h às 16h, com atendimento gratuito ao público.

Durante o evento, serão realizados dois exames importantes para a detecção precoce da doença: o teste de calcâneo, um procedimento rápido e indolor que avalia a densidade mineral óssea, e o FRAX, que estima o risco individual de fraturas por osteoporose.A iniciativa tem como lema “Fortaleça seus ossos, vida próspera e saudável!” e busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a osteoporose afeta mais de 15 milhões de brasileiros, especialmente mulheres após a menopausa e homens acima dos 50 anos. A doença é silenciosa e pode causar fraturas graves, como as de quadril, que estão associadas a alta mortalidade e perda de mobilidade em idosos.Estudos publicados pela Aging Clinical and Experimental Research apontam que a taxa de óbito pode chegar a 30% no primeiro ano após uma fratura, principalmente entre os homens., explica o Dr. Marcelo Steiner, presidente da ABRASSO.Durante a campanha, especialistas de diversas áreas — entre eles ortopedistas, ginecologistas, endocrinologistas, fisiatras, dentistas e reumatologistas — estarão à disposição do público para tirar dúvidas e orientar sobre hábitos preventivos.Segundo o Dr. Fábio Tavano, ortopedista, especialista em doenças osteometabólicas e diretor da ABRASSO, a prevenção deve começar cedo., destaca.A ação reforça que hábitos saudáveis, diagnóstico precoce e acompanhamento médico são essenciais para reduzir os riscos da osteoporose e garantir qualidade de vida, autonomia e independência ao longo dos anos.📅 Data: Domingo, 20 de outubro de 2025🕘 Horário: Das 9h às 16h📍 Local: Estação Brás – São Paulo/SP💉 Atividades: Avaliação do risco individual de fratura (FRAX), teste de calcâneo e orientações com especialistas💰 Participação: Gratuita🎯 Realização: Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO)🔖 Lema da campanha: “Fortaleça seus ossos, vida próspera e saudável!”