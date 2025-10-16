Ação em São Paulo oferece exames gratuitos e conscientização sobre osteoporose

População poderá participar de ação gratuita com exames e informações sobre prevenção e tratamento da osteoporose; ação acontece na Estação Brás
|Ação acontece na Estação Brás, em SP. Foto: Governo de SP
A Estação Brás, em São Paulo, será palco de uma grande mobilização neste domingo (20 de outubro) em alusão ao Dia Mundial da Osteoporose. A ação, promovida pela Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO), acontece das 9h às 16h, com atendimento gratuito ao público.
Durante o evento, serão realizados dois exames importantes para a detecção precoce da doença: o teste de calcâneo, um procedimento rápido e indolor que avalia a densidade mineral óssea, e o FRAX, que estima o risco individual de fraturas por osteoporose.
A iniciativa tem como lema “Fortaleça seus ossos, vida próspera e saudável!” e busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a osteoporose afeta mais de 15 milhões de brasileiros, especialmente mulheres após a menopausa e homens acima dos 50 anos. A doença é silenciosa e pode causar fraturas graves, como as de quadril, que estão associadas a alta mortalidade e perda de mobilidade em idosos.
Estudos publicados pela Aging Clinical and Experimental Research apontam que a taxa de óbito pode chegar a 30% no primeiro ano após uma fratura, principalmente entre os homens.
“Nosso objetivo é mostrar que cuidar da saúde óssea precisa estar na rotina de todos, desde cedo. A osteoporose é silenciosa, mas pode trazer consequências graves. Com iniciativas como essa, queremos conscientizar a população de que é possível prevenir a doença e garantir mais qualidade de vida, autonomia e independência ao longo dos anos”, explica o Dr. Marcelo Steiner, presidente da ABRASSO.
Durante a campanha, especialistas de diversas áreas — entre eles ortopedistas, ginecologistas, endocrinologistas, fisiatras, dentistas e reumatologistas — estarão à disposição do público para tirar dúvidas e orientar sobre hábitos preventivos.
Segundo o Dr. Fábio Tavano, ortopedista, especialista em doenças osteometabólicas e diretor da ABRASSO, a prevenção deve começar cedo. “A osteoporose precisa ser vista desde a infância, e não apenas na velhice. É fundamental envelhecermos de forma saudável e ativa, com prática de exercícios, boa alimentação, vida social contínua e acompanhamento médico regular”, destaca.
A ação reforça que hábitos saudáveis, diagnóstico precoce e acompanhamento médico são essenciais para reduzir os riscos da osteoporose e garantir qualidade de vida, autonomia e independência ao longo dos anos.
Serviço – Mobilização pelo Dia Mundial da Osteoporose
📅 Data: Domingo, 20 de outubro de 2025
🕘 Horário: Das 9h às 16h
📍 Local: Estação Brás – São Paulo/SP
💉 Atividades: Avaliação do risco individual de fratura (FRAX), teste de calcâneo e orientações com especialistas
💰 Participação: Gratuita
🎯 Realização: Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO)
🔖 Lema da campanha: “Fortaleça seus ossos, vida próspera e saudável!”