Vestibulinho das Etecs abre inscrições: confira cursos e vagas em Cotia

Inscrições para o Vestibulinho vão até 3 de novembro para cursos de gratuitos de ensino médio com habilitação técnica e outros

Etec Cotia. Foto: Google Street Views

A partir desta quarta-feira (10), estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Etecs para o 1º semestre de 2026.

O processo seletivo é válido para todas as unidades do Centro Paula Souza, voltado a estudantes que estão no 9º ano do Ensino Fundamental ou que já concluíram ou cursam o Ensino Médio.Na unidade de Cotia, os cursos disponíveis incluem Ensino Médio com Habilitação Profissional, com Técnico em Administração (manhã) e 80 vagas, e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (tarde) com 40 vagas.Além disso, há cursos técnicos semestrais no período noturno, com Técnico em Administração e Técnico em Contabilidade, ambos com 40 vagas.As inscrições podem ser realizadas até 3 de novembro de 2025, e o exame está marcado para o dia 30 de novembro de 2025.De acordo com a instituição, o Vestibulinho oferece aos estudantes a oportunidade de se conectar ao futuro e desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho.Para mais informações sobre o processo seletivo e detalhes sobre os cursos, os interessados podem acessar o site oficial: vestibulinho.etec.sp.gov.br.