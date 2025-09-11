Operação fecha 10 fábricas clandestinas de balões e prende 3 suspeitos na Grande SP

Segunda fase da Operação Cangalha apreendeu mais de 100 balões, armas, explosivos e resgatou animais silvestres

Foto: Governo de SP

A Polícia Militar Ambiental deflagrou nesta quarta-feira (10) a segunda fase da Operação Cangalha, realizada em parceria com o Ministério Público, para coibir a confecção e a soltura de balões. A ação resultou no fechamento de dez fábricas clandestinas e na prisão de três homens em bairros da capital e da Grande São Paulo.

De acordo com a corporação, a etapa foi possível graças ao trabalho de inteligência desenvolvido na fase anterior, que identificou os endereços usados pelos suspeitos. Os balões, além de ilegais, representam alto risco de incêndios florestais, acidentes aéreos e danos ao patrimônio público e privado. Com base nas investigações, a Justiça expediu 15 mandados de busca e apreensão.Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos 109 balões prontos e 45 partes já confeccionadas. Três animais silvestres também foram resgatados. Além disso, os agentes recolheram 69 artefatos explosivos, três armas de fogo e sete munições., afirmou o tenente Daniel Pires, do Comando de Policiamento Ambiental., completou.